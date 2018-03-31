Две лейтенантские звезды: в Сызрани выпускники военно-воздушной академии устроили флешмоб

Сызрани состоялся выпуск молодых офицеров-летчиков армейской авиации. Уже бывшие студенты военно-воздушной академии устроили флешмоб в честь этого события.

О том, что придумали выпускники, вы узнаете, посмотрев наше видео.

Вертолетчики устроили флешмоб

Филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (СВВАУЛ) почти полвека базируется в Сызрани. За свою 78-летнюю историю академия подготовила более 20 тысяч военных специалистов. Это учебное заведение — одно из немногих, где выпускают штатных вертолетчиков армии России

— После торжественной церемонии вручения лейтенантских погон 300 выпускников выстроили на плацу фигуры погон (один — с буквой К, второй — с двумя лейтенантскими заездами) и вертолета. Этим они символично обозначили и завершение обучения в военном ВУЗе, и свою специальность, — рассказали организаторы флешмоба. Среди выпускников Сызранского филиала более 10 процентов окончили обучение с дипломом с отличием. Двое из них — с золотой медалью. Теоретическое обучение и лётная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолётах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.