Ещё
Две лейтенантские звезды: в Сызрани выпускники военно-воздушной академии устроили флешмоб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две лейтенантские звезды: в Сызрани выпускники военно-воздушной академии устроили флешмоб 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
В Сызрани состоялся выпуск молодых офицеров-летчиков армейской авиации. Уже бывшие студенты военно-воздушной академии устроили флешмоб в честь этого события.
О том, что придумали выпускники, вы узнаете, посмотрев наше видео.
Вертолетчики устроили флешмоб
Филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (СВВАУЛ) почти полвека базируется в Сызрани. За свою 78-летнюю историю академия подготовила более 20 тысяч военных специалистов. Это учебное заведение — одно из немногих, где выпускают штатных вертолетчиков армии России.
— После торжественной церемонии вручения лейтенантских погон 300 выпускников выстроили на плацу фигуры погон (один — с буквой К, второй — с двумя лейтенантскими заездами) и вертолета. Этим они символично обозначили и завершение обучения в военном ВУЗе, и свою специальность, — рассказали организаторы флешмоба. Среди выпускников Сызранского филиала более 10 процентов окончили обучение с дипломом с отличием. Двое из них — с золотой медалью. Теоретическое обучение и лётная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолётах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.
63.ru: последние новости
Международным и заказным автобусам во время ЧМ-2018 запретят въезд в Самару В Самарской области ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек Обследовать снаружи и внутри: в Самаре ищут инженеров для проверки Реального училища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»173
РФ озвучила ответные меры против Британии145
Трагически погиб актер Евгений Сапаев134
В московском метро встали поезда9
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля274
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение