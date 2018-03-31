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Наталья Солженицына: Минобрнауки трансформировал позицию президента в административный зуд
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Наталья Солженицына: Минобрнауки трансформировал позицию президента в административный зуд 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Президент фонда Солженицына Наталья Солженицына раскритиковала проект Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) для начальной и основной школы — первые-девятые классы.
Ранее документ, келейно рожденный в недрах Минобрнауки и активно проталкиваемый министром Ольгой Васильевой, в штыки приняла не только педагогическая общественность, но и светила педагогической науки. К примеру академик Александр Асмолов назвал предложенные ФГОС «стандартами юрского периода».
Письмо Солженицыной опубликовано в СМИ. Так что Не стоит повторять сказанное. За всем тем интересна суть послания, конечно же адресованного министру Васильевой.
Наталья Дмитриевна поведала, что несколько раз общалась с министром. Васильева уверяла, что «такой документ» не разрабатывается и, выходит, соврала. Тем не менее 7 из 10 членов экспертного совета, в который входит и Солженицына, оставили министру свои предложения.
Увидев вариант ФГОС Минобрнауки, эксперты умылись слезой. Во-первых «такой документ» все же имеется. Во-вторых, предложения большинства членов экспертного совета не нашли в нем своего отражения.
В результате Солженицына «с огорчением» восприняла «чудовищный скандал» в связи со Стандартами министерства.
И есть чему огорчаться. По понятным причинам, специализирующаяся на вопросах литературы Наталья Солженицына, ставит в упрек министерству перегрузку школьников «нереалистично большим обязательным списком» для изучения. Это, по ее мнению, вместо вдумчивого освоения материала, приведет к формализмут»не в интересах ученика, а в интересах контролера».
Солженицына убеждена, что Путин, ратуя за единый учебник по истории, исходил из абсурдности регионализации истории, а не административный зуд.
В ряду придерживающихся такой же позиции — гильдия словесников, помощник президента России Андрей Фурсенко, РАН
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