Определиться с профессией будущего могут все школьники

Для ребят организованы профнавигационные программы. Москве запланирован комплекс профнавигационных программ. Ожидается, что за год в них поучаствует свыше 140 тысяч человек. Такое заявление сделала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина . По ее словам, в 12 детских технопарках ежегодно будут обучаться свыше 35 тысяч московских школьников более чем по 20 направлениям. А акция «День без турникетов», организованная столичным Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, позволяет увидеть работу ведущих предприятий города изнутри. Записаться на бесплатные экскурсии смогут 50 тысяч человек в течение года. В рамках другой программы «Технонавигатор: Заводы — детям» до конца года более пяти тысяч школьников почувствуют в 250 экскурсионных программах на 100 промышленных предприятиях и в технопарках города. — Кроме того, в городе активно развивается программа онлайн-тестирования школьников «Профессии будущей Москвы», — отметила Наталья Сергунина. — Для участия в проекте город привлек 80 ведущих московских компаний, а благодаря недавно начавшему работу сайту Tomorrow.Moscow школьники, их родители и педагоги могут узнать о передовых технологиях и перспективных профессиях. Молодым людям предлагается пройти профнавигационное тестирование, определиться с профессией мечты и получить рекомендации по развитию личных компетенций, узнать о тематических городских мероприятиях. Также в Москве запустят проект для школьников «Предпринимательские субботы» — открытые лекции, тренинги и мастер-классы, проводить которые будут успешные предприниматели. Основной замысел «Суббот» — развитие компетенций будущего у школьников в сфере самозанятости, предпринимательства и бизнеса. На таких открытых занятиях школьники узнают, как реализовать стартап, продвигая авторский продукт или франшизу. Общая аудитория «Профессий будущей Москвы» и «Предпринимательских суббот» в этом году превысит 10 тысяч человек. Еще один новый проект городских властей — «Учебный день в Мастерславле» — станет начальным этапом в профориентации школьников 1-6 классов. — Это первая ступень профориентации. Для ребят планируется организовать профтестирование, по результатам которого им будут даны рекомендации по изучению того или иного направления, представленного в «Мастерславле», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Около 50 виртуальных экскурсий в формате видео-360 создали в Московском центре развития кадрового потенциала образования