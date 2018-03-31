Нижегородская область занимает 2 место в ПФО по уровню средней зарплаты преподавателей 

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата.
По уровню средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования Нижегородская область по итогам января-февраля 2018 года занимает 2 место в Приволжском федеральном округе. По уровню средней зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования — 3 место в ПФО, педагогических работников учреждений общего образования и высшего профессионального образования, социальных работников, работников культуры и младшего медицинского персонала — 4 место в округе. Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о необходимости улучшения качества жизни нижегородцев путем организации работы по основным направлениям: рост региональной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности управления, развитие человеческого капитала, формирование современной инфраструктуры.