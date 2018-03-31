Для школьников создадут мультфильмы по русской литературе

Об этом сегодня, 27 марта, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сообщила на заседании в Госдуме

«Одно из важнейших поручений для нас и для Минобрнауки : был разработан проект — он почти готов, — связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам — с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анимация должна быть разной, ведь понятно, что школьники растут», — рассказала она.

Ольга Любимова также отметила положительную динамику в сфере российской анимации. Как сообщает ТАСС, она отметила, что в 2013 году выпустили 103 анимационных фильма, в 2017 — уже 163, в производство запущено — 232.

«Такое увеличение происходит за счет того, что растет государственная поддержка в адрес анимационных сериалов», — сказала Любимова.