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Правительство инициировало инспекцию, чтобы предотвратить угрозу безопасности в школах
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Правительство инициировало инспекцию, чтобы предотвратить угрозу безопасности в школах 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Центральное правительство инициировало общенациональную весеннюю инспекцию в целях предотвращения и осуществления надзора за угрозами безопасности в школах.
Кампания, инициированная Комитетом по надзору за образованием при Госсовете КНР, нацелена на содействие образованию со стороны местных правительств, совершенствование систем предотвращения угроз безопасности в школах, управление территориями вокруг кампусов, находящихся под их юрисдикцией.
Сообщается, что Министерство образования КНР направит 6 основных групп в 11 провинций наблюдать за проведением инспекций.
Согласно плану, провинциальные, муниципальные и уездные образовательные структуры должны будут провести проверки, в то время как школы обязуются провести самостоятельную оценку. -0-
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