Правительство инициировало инспекцию, чтобы предотвратить угрозу безопасности в школах

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — Центральное правительство инициировало общенациональную весеннюю инспекцию в целях предотвращения и осуществления надзора за угрозами безопасности в школах.

Кампания, инициированная Комитетом по надзору за образованием при Госсовете КНР , нацелена на содействие образованию со стороны местных правительств, совершенствование систем предотвращения угроз безопасности в школах, управление территориями вокруг кампусов, находящихся под их юрисдикцией.

Сообщается, что Министерство образования КНР направит 6 основных групп в 11 провинций наблюдать за проведением инспекций.

Согласно плану, провинциальные, муниципальные и уездные образовательные структуры должны будут провести проверки, в то время как школы обязуются провести самостоятельную оценку. -0-