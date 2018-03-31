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«Подумала, притворяется»: в Уфе преподаватель вуза отказала в помощи упавшей в обморок студентке
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«Подумала, притворяется»: в Уфе преподаватель вуза отказала в помощи упавшей в обморок студентке 

ufa1.ru 2 часа назад
В БашГУ преподаватель не оказала помощь студентке-первокурснице, упавшей в обморок во время лекции. Сотрудница филологического факультета решила, что девушка притворяется, хотя она действительно почувствовала себя плохо.
— Девушка упала в обморок и 20 минут пролежала так. Преподаватель не оказала помощь. Но ей всё сошло с рук, не уволили. Всего лишь убрали её пары у первого курса до конца года, — рассказал Ufa1 источник.
В итоге помощь студентке всё же оказали. Но её одногруппников такое отношение со стороны преподавателя искренне возмутило, и они пожаловались в деканат.
В руководстве вуза, как оказалось, об обмороке студентки знали. Со слов проректора по учебной работе БашГУ Ялая Янбаева, конфликт возник из-за того, что преподаватель не проявила чуткости.
— Во время переклички девочке стало плохо. Преподаватель послала однокурсников за нашатырным спиртом. Такое поведение возмутило студентов, — рассказал Ялай Янбаев. — Ошибка сотрудницы в том, что она показала себя нечуткой, с ней уже провели разъяснительную беседу. Не исключено, что к ней применят меры дисциплинарного характера — её могут отстранить от работы со студентами. Если только она не извинится перед ними.
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