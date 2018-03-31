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Комплексная проверка школ и учреждений культуры
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Комплексная проверка школ и учреждений культуры 

ТВ-МИГ 49 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Глава администрации Владимира Андрей Шохин распорядился проинспектировать все муниципальные учреждения на предмет пожарной безопасности.
Вчера комиссия городской администрации внепланово нагрянула в Городской дворец культуры и школу №8. В ходе мониторинга пожарной и антитеррористической безопасности были проведены учебные эвакуации, тестирование сотрудников на знание алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение пропускного режима и наличии необходимой документации.
В ГДК ревизоры не смогли придраться к работникам культурной сферы. Все эвакуационные выходы функционируют, а в зале дворца имеется принудительное дымоудаление и все, что связано с пожарной безопасностью — огнетушители, знаки аварийных выходов, план эвакуации, работает система оповещения.
А вот к школе у проверяющих претензии возникли. Несмотря на каникулы, не все работники учреждения знают куда бежать. Есть претензии и к охране — сотрудники ЧОПа не знают, куда звонить в случае звонка о террористической угрозе или заложенной бомбе.
Проверки в учреждениях образования и культуры города продлятся до тех пор, пока не проинспектируют все школы и детские сады, отмечает руководитель комиссии Роман Тимонин.
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