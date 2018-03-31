Курсанты высших образовательных организаций Минобороны РФ заняли первое место в Международной олимпиаде по иностранному языку в Армении

Международный этап олимпиады проходил на территории Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна города Дилижан

Сегодня в Армении чествовали победителей Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку, которые в упорной борьбе по праву стали курсанты военных вузов Минобороны России

Казахстан и Узбекистан. Международный этап олимпиады проходил на территории Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна города Дилижан. Именно там в решающей схватке встретились участники оборонных ведомств стран СНГ: Россия , Армения, Белоруссия

Олимпиада включает конкурсные состязания сразу по нескольким дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Иностранный язык» и «Военная история», а также по военно-профессиональной подготовке. Проходит она в четыре этапа: первый — факультетский, второй — вузовский, третий — межвузовский (всеармейский национальный), и четвертый этап — финальный (международный).

В своем приветственном слове, начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин передал слова приветствия от председателя Совета министров обороны — государств участников СНГ — Министра обороны РФ Героя России, генерала армии Сергея Шойгу , а также выразить слова благодарности Министерству обороны Республики Армения и лично Министру обороны РА Вигену Саргсяну за отличное проведение олимпиады. Министр обороны РФ всегда внимательно следит за ходом проведения этих состязаний и делает все, чтобы наш турнир расширял свои границы, множилось число военных интеллектуалов. Учитывая положительный опыт проведения международных олимпиад среди курсантов, Сергей Шойгу выступил с инициативой о проведении олимпиад по иностранному языку, математике и физике среди воспитанников довузовских учебных заведений военных ведомств государств-участников СНГ.

Данный формат олимпиады позволит повысить престиж военного образования и учебных заведений национальных вооруженных сил, мотивацию участников олимпиад на достижение высоких результатов, будет способствовать укреплению международных связей.

Международная олимпиада курсантов — интеллектуальное творческое мероприятие конкурсного характера, направленное на демонстрацию обучающимися образовательных организаций высшего образования знаний, умений и практических навыков по учебным дисциплинам, составляющим основу их общетеоретической и общепрофессиональной подготовки, способствующее повышению эффективности образовательного процесса в военных вузах, совершенствованию и развитию современных педагогических технологий.

Олимпиада проводится в целях повышения качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирования и раскрытия научных и творческих способностей, а также повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и развития методик преподавания.

Её основными задачами являются популяризация научных знаний и пропаганда образовательной деятельности военных образовательных организаций высшего образования государств — участников стран СНГ, совершенствование профессионально востребованных знаний обучающихся, самоорганизации их учебного труда, формирование умений и навыков обучающихся в решении задач научного и военно-прикладного характера, оценка возможностей вузов в обеспечении высокого уровня организации и содержания образовательного процесса, обмен опытом между профессорско-преподавательским составом по совершенствованию содержания и методик преподавания учебных дисциплин, укрепление связей между военными вузами, осуществляющими подготовку кадров в интересах вооруженных сил государств — участников стран СНГ.

Позади интеллектуальные баталии и творческие конкурсы, волнение и радость победы. Все участники проявили волевые качества, показали эрудицию и оригинальные решения непростых задач.

Благодаря созданной атмосфере и радушию «хозяев» олимпиады все курсанты получили возможность познакомиться со славной историей, богатой культурой и традициями армянского народа, обрести новых друзей.

В торжественной церемонии награждения приняли участие начальник секретарь Совета министров обороны СНГ генерал-майор Юрий Дашкин , начальник Управления кадров и военного образования Министерства обороны Республики Армения Мгер Ширинян и заместитель начальника Военного университета МО РФ генерал-майор Елена Князева

Следующий международный этап олимпиады стартует 2 апреля в Казахстане. В нем примут участие сильнейшие по дисциплине «Математика».