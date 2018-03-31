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Традиционная церемония вступления во взрослую жизнь в одной из школ Дунгуаня
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Традиционная церемония вступления во взрослую жизнь в одной из школ Дунгуаня 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.
Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.
Гуанчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.
Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.
Гуанчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.
Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.
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