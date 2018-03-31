Традиционная церемония вступления во взрослую жизнь в одной из школ Дунгуаня

Гуанчжоу , 30 марта / Синьхуа / — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.

Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.

Гуанчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.

Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.

Гуанчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — В школе для детей тайваньских бизнесменов города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня состоялась традиционная китайская церемония вступления во взрослую жизнь, в которой приняли участие 233 ученика вторых классов средней школы 2-й ступени.

Подобная церемония, которая проводится в строгом соответствии с древними канонами, проходит в школе ежегодно начиная с 2005 года.