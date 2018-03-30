В Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко прошли дни открытых дверей

Более 100 юношей и девушек ознакомились с условиями обучения и проживания курсантов, правилами приёма и условиями обучения в академии.

В Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в рамках профессионально-ориентационной работы прошли дни открытых дверей для учащихся школ.

Более 100 юношей и девушек — представителей юнармейского движения Костромы , курсантов военно-патриотической школы авиаторов «Высота» (Иваново), учащихся 8–11 классов Некрасовской средней школы Ярославской области ознакомились с условиями обучения и проживания курсантов, правилами приёма и условиями обучения в академии.

В рамках проведения мероприятий был организован показ учебно-материальной базы. Ребята попробовали свои силы на автомобильном тренажёре, управляя тяжёлой военной техникой, посетили класс медицинской подготовки, класс огнемётных тренажёров, своими глазами увидели современные приборы химической разведки.

Командиры курсантских подразделений ответили на вопросы, связанные с питанием, медицинским обслуживанием, регламентом служебного времени, организацией жизни и быта военнослужащих.