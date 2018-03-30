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В школе №1985 района Куркино откроется класс по программе интенсивного обучения
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В школе №1985 района Куркино откроется класс по программе интенсивного обучения 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В школе №1985 на Ландышевой улице в районе Куркино 1 сентября 2018 года откроется 1 класс ускоренного обучения. Программу младшей школы дети будут осваивать не за четыре, а за три года.
— Не секрет, что многие дети в начальной школе, особенно в первом-втором классах, откровенно скучают, поскольку уже в дошкольном отделении научились хорошо читать и считать, самостоятельно познавать мир… И их родители с удовольствием поддерживают идею эффективной начальной школы, когда ребёнку можно не задерживаться на уже известном материале, а двигаться и развиваться дальше, — рассказали в администрации школы.
Прием заявлений на проведение диагностики определения уровня готовности ребенка к школе по программе интенсивного обучения производится по адресу: улица Ландышевая, дом 8, кабинет №119 (начальная школа) с 26 марта по 26 апреля.
Понедельник, среда с 12.00-15.00, вторник с 13.00-15.00, четверг с 12.00-13.00.
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