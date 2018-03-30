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Школьники из Хорошевки провели каникулы по-спортивному
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Школьники из Хорошевки провели каникулы по-спортивному 

Управа района Хорошевский города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В базе школы № 1287 в рамках весенних каникул провели неделю физической культуры. С 26 по 30 марта в спортзалах школы провели ряд спортивных состязаний и турниров.
Учащиеся 6-х классов соревновались в волейболе, школьники начальных классов боролись за призовые места в «Веселых стартах». В свою очередь учащиеся с 7 по 11 классы сдавали нормы ГТО.
— Впереди нас ждут соревнования по баскетболу, пионерболу, а также открытые уроки по футболу и аэробике. Вот такая интересная спортивная жизнь в нашей школе, — поделился представитель администрации школы. (то)
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