Школьники из Хорошевки провели каникулы по-спортивному

В базе школы № 1287 в рамках весенних каникул провели неделю физической культуры. С 26 по 30 марта в спортзалах школы провели ряд спортивных состязаний и турниров.

Учащиеся 6-х классов соревновались в волейболе, школьники начальных классов боролись за призовые места в «Веселых стартах». В свою очередь учащиеся с 7 по 11 классы сдавали нормы ГТО.

— Впереди нас ждут соревнования по баскетболу, пионерболу, а также открытые уроки по футболу и аэробике. Вот такая интересная спортивная жизнь в нашей школе, — поделился представитель администрации школы. (то)