Коллектив учителей из Хорошевки стал участником педагогического марафона «1 сентября»

В столице прошел ежегодный педагогический марафон «1 сентября». Организатор встречи — Издательский дом «Первое сентября». В мероприятии приняли участие и учителя школы № 1288.

— День здоровья детей, коррекционной педагогики, инклюзивного образования, логопедов, лечебной физической культуры. На площадках марафона наши сотрудники (инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, учитель логопед и социальный педагог) прослушали множество лекций, проводимых сотрудниками МГПУ и различными издательствами, — отметил представитель администрации школы.

Также коллектив педагогов посетил ярмарку-выставку педагогических пособий. (то)