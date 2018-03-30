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Коллектив учителей из Хорошевки стал участником педагогического марафона «1 сентября»
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Коллектив учителей из Хорошевки стал участником педагогического марафона «1 сентября» 

Управа района Хорошевский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В столице прошел ежегодный педагогический марафон «1 сентября». Организатор встречи — Издательский дом «Первое сентября». В мероприятии приняли участие и учителя школы № 1288.
— День здоровья детей, коррекционной педагогики, инклюзивного образования, логопедов, лечебной физической культуры. На площадках марафона наши сотрудники (инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, учитель логопед и социальный педагог) прослушали множество лекций, проводимых сотрудниками МГПУ и различными издательствами, — отметил представитель администрации школы.
Также коллектив педагогов посетил ярмарку-выставку педагогических пособий. (то)
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