Школы Японии: когда экзамен решает все

СодержаниеУчиться, учиться, и еще раз учитьсяНачальная школаСредние классы: начало специализацииСтаршие классы

В Стране восходящего солнца успешность учебы — залог достойной работы и жизни в целом, поэтому учиться дети начинают уже в детских садах. При этом сами садики в Японии — частные, и довольно дорогостоящие. На всю страну из 14 000 детских садов только 50 государственные, а за остальные надо платить. Но за раннее образование, также, как и за старшие классы и дополнительные школы, родители платят. Все знают: не будешь хорошо учиться — точно станешь дворником. В Японии, в отличии от России , верят в то, что шанс «выбиться в люди» дается лишь однажды. И к этой попытке относятся очень серьезно.

Учиться, учиться, и еще раз учиться

Япония, помимо остальных особенностей, интересна умением перенимать все самое лучшее у других наций. Несмотря на территориальную изолированность, японцы отлично копируют, внедряют и улучшают достижения других стран. Так, сама система государственности сформирована на основе китайских учений еще несколько веков назад. И сегодня схема внедрения передовых технологий во многих сферах жизни продолжается. Однако японцы не просто копируют, но адаптируют проверенные схемы с учетом своих особенностей.

Система образования — не исключение. С V по IХ века письменность, культура и религиозные течения развивались под значительным влиянием Китая . К началу IX века в столице активно действовали пять высших школ, а центрами образования долгое время были монастыри дзен-буддизма. К XIX веку ориентиры сменились на более просвещенную Европу: примером стала Франция . Почти век поддерживалось образовательное «паломничество»: японские студенты отправлялись учиться за границу, а на острова приглашали французских учителей.

Несмотря на политические разногласия, после второй мировой войны в Японии образовательные тенденции сместились в сторону американской схемы обучения. Система США была признана наиболее передовой, принципы преподавания были изучены, адаптированы и до сегодняшнего дня активно применяются в школах Японии. Со своими, конечно, особенностями.

Образовательный процесс начинается в 3 года в детском саду. Хотя этот этап и необязательный и довольно затратный: из 14 000 садиков только 50 — бесплатные и государственные, большинство детей в детские сады ходит. Там не только «социализируют», но и изучают основы арифметики, а также две первых азбуки — хирагана и катакана. Некоторые детские сады относятся не просто к школам, но приписаны к университетам, и поступить туда — очень почетно.

Дальше ребенок с 6 лет имеет право (и обязанность) пойти в школу и учиться бесплатно 9 лет в щегакко и чюгакко, начальной и средней школе. Еще три года в контогакко, высшей средней (старшей) школе будут платными. Однако ценность образования в Японии настолько высока, что 98% платят или за старшие классы (преимущественно), или за обучение в колледжах после школы. И 60% продолжают обучение в вузах. Особенности японцев сказываются и в высшем образовании: на одну студентку приходятся два студента, патриархальный уклад процветает и сегодня.

Начальная школа

1 сентября для японских школьников наступает в апреле. Пробуждение природы, цветение сакуры и первые дни учебного года, согласно традиции, должны совпадать. Несмотря на несогласие некоторой «продвинутой» части населения, желающей перенести начало учебы на сентябрь, большинство японцев поддерживают привычный порядок.

В начальных классах дети проводят 6 лет. За это время надо изучить как минимум 1850 общеупотребимых иероглифов (а чтобы бегло читать, их надо знать не менее 3 000), для чего дети изучают японский язык и каллиграфию. А еще, конечно, математику, основы искусств, укрепляю здоровье на физкультуре. С третьего класса начинаются основы гуманитарных и естественных наук. Есть в расписании младшеклассников также труд, основы жизнедеятельности, светская этика, религиоведение, валеология и английский язык.

Домашних заданий в начальной школе не задают, и серьезных письменных работ и проектов не бывает. Цель этого этапа — подготовка к серьезному овладению знаниями. Зато японский язык с самого начала изучается в современном, средневековом и древнем вариантах.

Уроки для малышей длятся 45 минут, и в день их не более четырех. Зато в старшей школе ученики могут проводить за партой по 10 часов в сутки с короткими переменами и часовым перерывом на обед, который в основном берут с собой из дома в виде бенто, коробки с тщательно подготовленной и красиво выложенной едой.

Как и в России, дети обязаны носить школьную форму, а еще — обязательно убирать классные комнаты своими силами. Форма весьма похожа на ту, что мы привыкли видеть в мультфильмах-аниме, с одним исключением: юбка должна до колена. А уж распущенные волосы и косметика чаще всего запрещены даже в старших классах, не говоря уже о татуировках и пирсинге.

За уборку класса отвечает дежурный: в Японии нет закрепленного классного преподавателя, но каждый класс закреплен за конкретным помещением. А привычный нам староста класса отвечает и за соблюдение этикета: при входе преподавателя по команде все ученики приветствуют его поклоном. Есть и классные часы, на которых обсуждают социальные, политические вопросы и готовятся к школьным саммитам. Все это отвечает общему принципу японской системы образования и культуры в целом: воспитание специалистов, успешно действующих в коллективах. Индивидуальность не приветствуется.

Учебников, утвержденных государством, не существует: каждая школа вместе с муниципальным комитетом выбирает свои книги для обучения. Внешний вид школ не отличается разнообразием: из-за сейсмических особенностей местности все они возведены из железобетона и имеют схожую конструкцию. Исключение — частные школы, разрабатываемые нередко по особым архитектурным проектам. Там может быть своя конструкция здания и свои правила: иная школьная форма, строгие правила поведения, расширенный список изучаемых предметов, а также раздельное обучение для мальчиков и девочек. И, конечно, стоимость: от 5 000 долларов в год.

Частных школ в Японии меньше 1%. Но еще престижнее — национальные школы, которых всего 0,3%. Обучение в них бесплатное, а отбор очень строгий: надо пройти несколько конкурсов. При этом поступают туда преимущественно дети «элитарной прослойки»: ведущих бизнесменов и политиков.

Средние классы: начало специализации

В средней школе за три года обучения, с 12 до 15 лет, надо не только углубить знания по тем же предметам (список не отличается от российского), но и уже попробовать себя на курсах специализации. Можно выбирать дополнительные направления образования из предлагаемых в данной школе. Значительная часть девочек выбирает курсы по ведению домохозяйства — приготовления пищи, ее сервировки и оформления в бенто, шитья и т. д. Это считается нормой: женщина в Японии по-прежнему в первую очередь мать и хозяйка.

Особенность образования — практически обязательные «кружки», дополнительные занятия во второй половине дня («кай»). Они могут быть направлены на спорт, искусство, информатику, различные развлекательные, социально полезные или развивающие программы, но посещают их практически все. В большинстве школ есть музыкальные классы с современным оборудованием, и выступления «рок-групп», концерты классической музыки в исполнении одноклассников, продажа собственных альбомов — норма. А для отстающих есть специальные «школы репетиторов», где дети заполняют пробелы в образовании. Так с 12 лет каждый школьник становится занят с утра до вечера.

Несмотря на то, что дзюку — школы репетиторов — предназначены для «отстающих» учеников, посещают их почти все дети. В японской школе не дают гарантии подготовки к успешной сдаче экзаменов, и ученики активно «добирают» знания по всем предметам.

Дзюку, в отличие от обычной средней школы, платные, и подарок в виде купона на курсы в школу репетиторов — один из лучших презентов, который можно сделать японскому школьнику на Новый год.

Со средней школы начинаются экзамены, и проводят их 2-3 раза в год. Есть переводные экзамены, вступительные проверки, заключительные тесты по итогам года и промежуточные, и относятся к ним очень серьезно. В Японии верят, что шанс дается человеку только раз в жизни, и упустить его из-за провала на тесте фактически означает сгубить всю последующую карьеру.

Именно по этой причине маленькие японцы — одни из самых занятых и трудолюбивых учеников. Между школьными семестрами, в каникулярные дни (июль-август, часть декабря и часть марта) дети активно учатся самостоятельно, готовясь к экзаменам и тестам. Также проходят и выходные: в подготовке массы домашних заданий и дополнительных занятиях.

Старшие классы

Старшие школы дают углубленное образование по уже изученным предметам, а также делятся по профилю на:

академические; естественно-научное направление; технические; общие; художественные.

Хотя обучение в этих школах необязательное и платное, 9 из 10 учеников поступают и заканчивают «высшую среднюю школу». В период старших классов также все посещают репетиторские школы.

Для тех, кто выбирает среднее специальное образование и не стремится в вуз, есть колледжи с разными направлениями:

младшие, предпочитаемые девочками. За два года обучения они получают дополнительные знания в гуманитарных и естественных науках, основах медицины, «технического творчества»; технологические. Здесь учатся 5 лет на инженеров по электронике, машиностроению, строительству и т. п. ; специального профиля (автомеханика, дизайн, кройка и шитье, кулинария и т. д.).

Уже к старшей школе часть семей имеют образовательные кредиты, деньги, затраченные на школы репетиторов. А сами школы с 16 лет становятся платными. Хотя еще есть вероятность попасть в национальную школу, финансируемую государством, а вот в вузах бюджетные места отсутствуют. Поэтому ученики осваивают науки еще усерднее, а родители платят все больше.

Повышенные нагрузки, как учебные, так и эмоциональные, приводят к большому количеству нервных срывов в старшей школе, а период выпускных и вступительных экзаменов — время суицидов у молодежи.

Министерство Образования Японии обеспокоено проблемой «экзаменационных самоубийств», однако пока в обществе поддерживается культура «одного шанса», высока значимость образования и нет бюджетной поддержки старших классов и вузов, ситуация не решается. Зато растет количество высококлассных специалистов, с детства ориентированных на самый лучший результат в ущерб личному благополучию.

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