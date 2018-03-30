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СМИ: Российские учителя, «отметившиеся» вбросами на минувших выборах, пока не пострадали
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СМИ: Российские учителя, «отметившиеся» вбросами на минувших выборах, пока не пострадали 

Интересант 1 час назад
Минувшие президентские выборы в России прошли конкурентно и прозрачно, что признано не только главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, но и самими участниками. Правда, без нарушений не обошлось. На сегодня результаты аннулированы на 16 избирательных участках по всей стране и заведено 21 уголовное дело. ИА «Политика Сегодня» опубликовало расследование на эту тему со «школьным» участием.
Например, Волгоград, участок № 611, школа № 62. Человек в деловом костюме берет у сотрудницы комиссии стопку бюллетеней и отправляет их в урну, при этом что-то нервно говоря. Он успевает провернуть такое дважды, пока не заходят избиратели. Просмотревшие ролик уверены, что человек в костюме — не кто иной, как председатель комиссии и он же директор школы, в которой и проводилось голосование. Факт вброса подтвержден и результаты на участке аннулированы.
Люберцы, участок № 1480, гимназия № 5. Две учительницы активно забрасывали «лишние» бюллетени в урну. Случай широко освещался в СМИ и по нему идет проверка в Следственном комитете. Педагоги продолжают работать в учебном заведении и, как говорят в самой школе, «изменений» в их жизни после этого случая не заметили…
По уголовным делам за вбросы в России пока в тюрьму никого не сажали, наказывали только рублем. Например, год назад 250 тысяч штрафа суд назначил завучу нижегородской школы Ольге Савиной за то, что проголосовала восемь раз на выборах в Госдуму в 2016 году. В школе она проработала 29 лет, занималась воспитательной работой, вела экологию, биологию и химию. Ее долг перед государством и кредиторами, согласно базе данных судебных приставов, на 19 марта, составляет 92 924 рубля 30 копеек.
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