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В учебном корпусе на улице Крутицкий вал проведут день открытых дверей
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В учебном корпусе на улице Крутицкий вал проведут день открытых дверей 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 7 апреля пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В рамках дня открытых дверей родители получат исчерпывающую информацию об условиях и содержании образовательного процесса, педагоги и администрация ответят на все интересующие вопросы, — сообщили в администрации.
День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: улица Крутицкий вал, дом 5. (вт)
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