В учебном корпусе на улице Крутицкий вал проведут день открытых дверей

В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 7 апреля пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В рамках дня открытых дверей родители получат исчерпывающую информацию об условиях и содержании образовательного процесса, педагоги и администрация ответят на все интересующие вопросы, — сообщили в администрации.

День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: улица Крутицкий вал, дом 5. (вт)