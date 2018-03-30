В Химках подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2018»

В подмосковных Химках наградили победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2018». Заявки на участие в конкурсе подали 68 педагогов.

В подмосковных Химках наградили победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2018». Заявки на участие в конкурсе подали 68 педагогов. Главный приз и возможность представить городской округ на региональном этапе завоевали учитель математики школы № 22 Евгения Королева и инструктор по физической культуре детского сада № 17 Мария Солдаткина. Поздравили победителей и лауреатов муниципального этапа престижного конкурса представители администрации муниципалитета и Совета депутатов городского округа. В этом году конкурс празднует

25-ый день рождения.

За звание лучших в Химках в период с октября 2017 года по январь 2018 года боролись 46 учителей, 17 воспитателей и 5 педагогов дополнительного образования. Конкурс проводился в пяти номинациях: «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Самый классный „классный“.

В результате конкурсных этапов звание „Учитель года“ завоевала учитель математики школы № 22 Евгения Королева.

Я испытываю очень яркие эмоции. В такие моменты понимаешь, что все волнения, страхи и тревоги, которые ушли на подготовку конкурса и прохождение его этапов остались позади. „Педагог года“ безусловно заставляет двигаться вперед

— Евгения Королева.

»Воспитателем года» стала инструктор по физической культуре детского сада № 17 Мария Солдаткина. Победители этих номинаций представят городской округ Химки уже на региональном этапе конкурса.

По словам главы города Дмитрия Волошина, в Химках большое количество ярких и интересных педагогов, а школьники всегда показывают достойные результаты на ЕГЭ.

Задач в сфере образования у нас еще не мало, согласно поручению правительства Московской области , это — повышение уровня квалификации учителей, строительство школ в рамках ликвидации второй смены, и еще две большие программы, которые открываются в этом году — ремонт муниципальных детских садов и школ. Администрация Химок приложит все усилия, чтобы сделать образовательный процесс еще лучше и комфортнее