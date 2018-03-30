В подмосковных Химках наградили победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2018». Заявки на участие в конкурсе подали 68 педагогов.
В подмосковных Химках наградили победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2018». Заявки на участие в конкурсе подали 68 педагогов. Главный приз и возможность представить городской округ на региональном этапе завоевали учитель математики школы № 22 Евгения Королева и инструктор по физической культуре детского сада № 17 Мария Солдаткина. Поздравили победителей и лауреатов муниципального этапа престижного конкурса представители администрации муниципалитета и Совета депутатов городского округа. В этом году конкурс празднует
25-ый день рождения.
За звание лучших в Химках в период с октября 2017 года по январь 2018 года боролись 46 учителей, 17 воспитателей и 5 педагогов дополнительного образования. Конкурс проводился в пяти номинациях: «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Самый классный „классный“.
В результате конкурсных этапов звание „Учитель года“ завоевала учитель математики школы № 22 Евгения Королева.
Я испытываю очень яркие эмоции. В такие моменты понимаешь, что все волнения, страхи и тревоги, которые ушли на подготовку конкурса и прохождение его этапов остались позади. „Педагог года“ безусловно заставляет двигаться вперед
— Евгения Королева.
»Воспитателем года» стала инструктор по физической культуре детского сада № 17 Мария Солдаткина. Победители этих номинаций представят городской округ Химки уже на региональном этапе конкурса.
По словам главы города Дмитрия Волошина, в Химках большое количество ярких и интересных педагогов, а школьники всегда показывают достойные результаты на ЕГЭ.
Задач в сфере образования у нас еще не мало, согласно поручению правительства Московской области, это — повышение уровня квалификации учителей, строительство школ в рамках ликвидации второй смены, и еще две большие программы, которые открываются в этом году — ремонт муниципальных детских садов и школ. Администрация Химок приложит все усилия, чтобы сделать образовательный процесс еще лучше и комфортнее
— Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки.
По итогам конкурса «Педагог года Подмосковья — 2017» лучшими были признаны учитель из химкинской гимназии № 9 Григорий Назаров и воспитатель детского сада № 52 «Котенок» городского округа Химки Анастасия Шлемко, которые в конце сентября текущего года будут представлять Подмосковье и бороться за статуэтку всероссийского конкурса «Серебряный пеликан».