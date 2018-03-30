Будущие экономисты из Молжаниновского стали призерами конкурса «Эссе по финансовой грамотности»

Учащиеся 8-х и 10-х классов «Школы Перспектива» стали призерами конкурса «Эссе по финансовой грамотности». Соревнования провели в рамках Плехановской олимпиады школьников.

— Эссе были высоко оценены экспертами и рекомендованы к публикации в научном сборнике Российского экономического университета им. Плеханова. Поздравляем, — отметил представитель администрации школы.

В свою очередь директор студенческого центра финансовых исследований Н. Казакова отметила важность развития компетенций в сфере финансовой грамотности и пожелала учащимся успехов в учебе и поступления в университет. (то)