Пермская блокчейн лаборатория создает технологии для компаний со всего мира

Об этом сообщил BitCryptoNews доцент кафедры информационных систем и математических методов Пермского классического университета Сергей Ивлиев. Разработка происходит на базе Лаборатории криптоэкономики и блокчейн систем при университете.

Пермская лаборатория занимается фундаментальными исследованиями тут создают математические модели. Работает над прикладными решениями — создает на основе блокчейн-технологий и смарт-контрактов решения для разных секторов экономики. Это межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент, электронный нотариат.

Лаборатория работает не только с российскими но с международными организациями. Ученые создали систему расчета для Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В ближайшее время в Пермском университете введут магистерский курс. Основной упор в нем будут делать на практические навыки построения распределенных приложений в финансах и экономике.

Пермскому классическому университету 100 лет. Он входит в пятерку лучших вузов России . В вузе работает 141 лаборатория. Каждый год разрабатывается 300 научных проектов.

фото: ПГНИУ