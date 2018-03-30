Ещё
Пермская блокчейн лаборатория создает технологии для компаний со всего мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермская блокчейн лаборатория создает технологии для компаний со всего мира 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Об этом сообщил BitCryptoNews доцент кафедры информационных систем и математических методов Пермского классического университета Сергей Ивлиев. Разработка происходит на базе Лаборатории криптоэкономики и блокчейн систем при университете.
Пермская лаборатория занимается фундаментальными исследованиями тут создают математические модели. Работает над прикладными решениями — создает на основе блокчейн-технологий и смарт-контрактов решения для разных секторов экономики. Это межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент, электронный нотариат.
Лаборатория работает не только с российскими но с международными организациями. Ученые создали систему расчета для Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В ближайшее время в Пермском университете введут магистерский курс. Основной упор в нем будут делать на практические навыки построения распределенных приложений в финансах и экономике.
Пермскому классическому университету 100 лет. Он входит в пятерку лучших вузов России. В вузе работает 141 лаборатория. Каждый год разрабатывается 300 научных проектов.
фото: ПГНИУ
BitCryptoNews: последние новости
На пресс-завтраке IDACB журналистам объяснили как правильно освещать криптоиндустрию Фиатные платежи на основе блокчейн: Santander внедряет новую технологию Binance запустит новые проекты: децентрализованную криптобиржу и монету
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович9
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ258
Названы гонорары Пугачевой и Галкина110
Вторая холодная война официально объявлена816
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны86
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение