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В школах Татарстана планируют запретить ученикам использовать мобильные телефоны
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В школах Татарстана планируют запретить ученикам использовать мобильные телефоны 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Республики Татарстан будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебных заведений, сообщила пресс-служба министерства.
"Как заявил министр образования и науки республики, он против использования телефонов в стенах школ. Ведомство будет рекомендовать школам запрещать учащимся пользоваться устройствами", — отмечается в сообщении министерства.
Глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов уточнил, что школа будет сама принимать решение о введении новых правил. «Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Как сообщалось, о необходимости школьникам сдавать мобильные телефоны перед уроками летом прошлого года говорила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она отметила, что каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.
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