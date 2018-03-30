В школах Татарстана планируют запретить ученикам использовать мобильные телефоны

КАЗАНЬ , 30 марта. / ТАСС /. Министерство образования и науки Республики Татарстан будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебных заведений, сообщила пресс-служба министерства.

"Как заявил министр образования и науки республики, он против использования телефонов в стенах школ. Ведомство будет рекомендовать школам запрещать учащимся пользоваться устройствами", — отмечается в сообщении министерства.

РТ Глава минобрнауки Рафис Бурганов уточнил, что школа будет сама принимать решение о введении новых правил. «Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — цитирует министра пресс-служба ведомства.