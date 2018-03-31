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Школьникам Татарстана запретят пользоваться мобильными телефонами
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Школьникам Татарстана запретят пользоваться мобильными телефонами 

BFM.RU 2 часа назад
Министерство образования и науки Республики Татарстан будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебных заведений, передает ТАСС.
Глава ведомства Рафис Бурганов уточнил, что школа будет сама принимать решение о введении новых правил. «Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — сказал министр.
О необходимости школьникам сдавать мобильные телефоны перед уроками летом прошлого года говорила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она отметила, что каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.
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