Старшеклассники школы №1404 осваивают новые профессии

Десятиклассники сокольнической школы №1404 «Гамма» посетили профориентационное занятие в рамках программы «Профессиональная среда».

По словам представителей образовательного учреждения, эта программа уже на протяжении трех лет помогает школьникам определиться с будущей профессией. В рамках познавательного занятия ребята приняли участие в ток-шоу химического фестиваля. Мероприятие прошло на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 («26 КАДР»).

Специалисты химической отрасли и преподаватели колледжа рассказали десятиклассникам школы №1404 о профессиях, связанных с химической промышленностью. Вниманию ребят представили современные технологии в области химии, провели экскурсии по разнообразным лабораториям, а также предложили попробовать свои силы в лабораторных условиях.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.