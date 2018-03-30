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Старшеклассники школы №1404 осваивают новые профессии
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Старшеклассники школы №1404 осваивают новые профессии 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Десятиклассники сокольнической школы №1404 «Гамма» посетили профориентационное занятие в рамках программы «Профессиональная среда».
По словам представителей образовательного учреждения, эта программа уже на протяжении трех лет помогает школьникам определиться с будущей профессией. В рамках познавательного занятия ребята приняли участие в ток-шоу химического фестиваля. Мероприятие прошло на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 («26 КАДР»).
Специалисты химической отрасли и преподаватели колледжа рассказали десятиклассникам школы №1404 о профессиях, связанных с химической промышленностью. Вниманию ребят представили современные технологии в области химии, провели экскурсии по разнообразным лабораториям, а также предложили попробовать свои силы в лабораторных условиях.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
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