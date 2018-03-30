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В Лабытнанги создают инженерные классы. Первыми о профессии рассказали энергетики
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В Лабытнанги создают инженерные классы. Первыми о профессии рассказали энергетики 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом учебном году впервые в Лабытнангах на базе средней общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов началась подготовка к реализации проекта «Инженерные классы».
Уже со следующего учебного года в рамках внеурочной деятельности по 1-2 часа в неделю в течение трёх лет ученикам седьмого класса будут рассказывать об инженерной профессии. Это станет дополнением к уже работающей сети специализированных классов естественнонаучного направления. На сегодня ученики шестых классов активно включились в просветительскую работу, знакомятся с профессиями, востребованными в регионе и стране, посещают инженерные объекты города, встречаются с представителями технических специальностей.
По словам директора школы Владимира Пастушенко, в последнее время существенно возрос спрос на инженерные кадры. Промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальная сфера остро испытывает дефицит специалистов. Создание инженерных классов — попытка выйти на новый качественный уровень в школьном образовании, научно-техническом, инженерно-конструкторском направлении.
«Планируем сформировать класс из 25 человек. Радует интерес ребят и их родителей, спрос имеется, а значит, данному классу быть», — подчеркнул Владимир Пастушенко.
Сейчас проводится просветительская работа с родителями учеников, происходит сбор заявлений для перевода в инженерный класс на следующий учебный год. Главный инженер ОАО «Тепло-Энергетик» Владимир Богданов провел для учащихся шестых классов лабытнангской средней школы №3 классные часы и экскурсии на котельных объектах города.
«Сегодня престиж рабочих и инженерных профессий в общественном мнении низок. Задача взрослых расширить эти представления. Мы, как сотрудники ресурсоснабжающего предприятия города, готовы идти навстречу проектам, направленным на формирование у молодежи интереса к работе на производстве и получению рабочих профессий» — сказал Владимир Богданов.
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