В Лабытнанги создают инженерные классы. Первыми о профессии рассказали энергетики

В этом учебном году впервые в Лабытнангах на базе средней общеобразовательной школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов началась подготовка к реализации проекта «Инженерные классы».

Уже со следующего учебного года в рамках внеурочной деятельности по 1-2 часа в неделю в течение трёх лет ученикам седьмого класса будут рассказывать об инженерной профессии. Это станет дополнением к уже работающей сети специализированных классов естественнонаучного направления. На сегодня ученики шестых классов активно включились в просветительскую работу, знакомятся с профессиями, востребованными в регионе и стране, посещают инженерные объекты города, встречаются с представителями технических специальностей.

По словам директора школы Владимира Пастушенко, в последнее время существенно возрос спрос на инженерные кадры. Промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальная сфера остро испытывает дефицит специалистов. Создание инженерных классов — попытка выйти на новый качественный уровень в школьном образовании, научно-техническом, инженерно-конструкторском направлении.

«Планируем сформировать класс из 25 человек. Радует интерес ребят и их родителей, спрос имеется, а значит, данному классу быть», — подчеркнул Владимир Пастушенко.

Сейчас проводится просветительская работа с родителями учеников, происходит сбор заявлений для перевода в инженерный класс на следующий учебный год. Главный инженер ОАО «Тепло-Энергетик» Владимир Богданов провел для учащихся шестых классов лабытнангской средней школы №3 классные часы и экскурсии на котельных объектах города.

«Сегодня престиж рабочих и инженерных профессий в общественном мнении низок. Задача взрослых расширить эти представления. Мы, как сотрудники ресурсоснабжающего предприятия города, готовы идти навстречу проектам, направленным на формирование у молодежи интереса к работе на производстве и получению рабочих профессий» — сказал Владимир Богданов.