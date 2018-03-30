Воронежские школы искусств получили сертификаты на фортепиано

В 48 учреждений доставят 56 отечественных фортепиано «Николай Рубинштейн». Юные пианисты региона теперь смогут играть на новых инструментах — сегодня директорам 48 детских школ искусств вручили сертификаты на поставку 56 отечественных фортепиано «Николай Рубинштейн». Общая стоимость музыкальных инструментов — более 20 млн рублей. Деньги были выделены в рамках проекта Министерства культуры . В начале прошлого года специалисты ведомства посетили каждое учреждение дополнительного образования в ЦФО, чтобы понять, насколько школы нуждаются в новых инструментах.

Смотрели и на количество учеников фортепианного отделения, и на заслуги преподавателей. Особенно рады такому подарку сельские школы. Говорят, сами бы не справились. — Наши инструменты уже, наверное, с 80 годов. Все фортепиано «Ласточки», ещё тех времён. И такой подарок нам очень кстати. Мы рекламу ещё сделаем и в газете напишем, что вот так и так, получили такой инструмент, за столько лет. Я думаю, ещё придут к нам ученики, хотя у нас большое фортепианное отделение, — отметил директор Хохольской детской школы искусств Владимир Трубников.