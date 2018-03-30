Подростки из района Сокол посетили лекцию во Всероссийском государственном университете юстиции

Старшеклассники, обучающиеся в школе №1384 имени Леманского на Соколе, побывали на лекции «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Как сообщил сотрудник школы, мероприятие провели в рамках проекта «Университетские субботы». Площадкой стал Всероссийский государственный университет юстиции.

— Лекция была ориентирована на проблемы, связанные с привлечением к административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, — уточнил сотрудник школы №1384. — Старшеклассники узнали, с какого возраста, за какие преступления и какое наказание может назначить суд лицу, не достигшему 18 лет. Преподаватели рассказали о вопросах защиты прав несовершеннолетних в случае привлечения их к ответственности и об ответственности родителей.

Аудитория, включая десятиклассников с Сокола, была активна, прозвучало много вопросов. Лектор отвечал, разбирая каждую ситуацию индивидуально. (ео)