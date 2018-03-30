Интеллектуальную игру провели педагоги школы №1236 для младших школьников

Учителя начальных классов учебного корпуса № 963 образовательного комплекса № 1236 на минувшей неделе провели для учащихся 2–4 классов интеллектуальную игру «Калейдоскоп знаний». Об этом сообщили в администрации школы.

— Ребята работали в командах, применяя свои знания и проявляя эрудицию и смекалку при выполнении заданий. Шесть команд во главе с капитанами отправились в путешествие по четырем станциям на различную тематику, — пояснили в администрации.

По завершении игры состоялось награждение лучших участников. (то)