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Интеллектуальную игру провели педагоги школы №1236 для младших школьников
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Интеллектуальную игру провели педагоги школы №1236 для младших школьников 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Учителя начальных классов учебного корпуса № 963 образовательного комплекса № 1236 на минувшей неделе провели для учащихся 2–4 классов интеллектуальную игру «Калейдоскоп знаний». Об этом сообщили в администрации школы.
— Ребята работали в командах, применяя свои знания и проявляя эрудицию и смекалку при выполнении заданий. Шесть команд во главе с капитанами отправились в путешествие по четырем станциям на различную тематику, — пояснили в администрации.
По завершении игры состоялось награждение лучших участников. (то)
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