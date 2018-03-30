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Посетители «Университетской субботы» в МИИТ узнают о тонкостях моделирования вокзальных комплексов
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Посетители «Университетской субботы» в МИИТ узнают о тонкостях моделирования вокзальных комплексов 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
О моделировании вокзальных комплексов расскажут в Российском университете транспорта (МИИТ) 31 марта. Принять участие в мастер-классе смогут школьники старших классов, студенты колледжей и вузов.
— Мероприятие состоится в рамках проекта «Университетские субботы». Тема мастер-класса: «Применение имитационного моделирования при проектировании объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в МИИТ.
Начало в 11.00 по адресу: ул. Образцова, д.9, стр. 9, учебный корпус № 1, ауд. № 1109. Участие бесплатное после предварительной регистрации по ссылке. (то)
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