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Духанина раскритиковала качество школьных учебников
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Духанина раскритиковала качество школьных учебников 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Качество большинства школьных учебников не может быть признано удовлетворительным, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
«Многие учебники до сих пор содержат погрешности в изложении материла, подборе представленных текстов и иллюстраций, соответствии материалов психофизиологическим особенностям возраста детей», — сказала депутат.
В качестве примера Любовь Духанина привела замечание одной из учительниц начальной школы, обратившейся к ней с жалобой на то, что в учебниках стало много научных терминов, и предлагающей сделать язык учебников более понятным для детей.
«Если в учебниках встречаются серьёзные ошибки, значит, в системе экспертизы учебников есть проблемы», — признала депутат.
По мнению Духаниной, необходимо повышать персональную ответственность и авторов учебников, и экспертов, выдающих заключение о соответствии учебников задачам образования. «Результаты экспертизы должны находиться в открытом доступе, должны быть известны фамилии и должности людей, а также названия организаций, которые проводили экспертизу. Сам текст экспертизы тоже должен размещаться в открытом доступе, — уверена Духанина. — Тогда было бы возможно задать вопросы тому, кто поддержал или не поддержал тот или иной учебник».
Также Любовь Духанина отметила, что в федеральном законе об образовании не закреплено понятие «школьный учебник», не определены принципы и условия его создания, а также не отражено место и роль в образовательном процессе.
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