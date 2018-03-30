Духанина раскритиковала качество школьных учебников

Качество большинства школьных учебников не может быть признано удовлетворительным, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина

«Многие учебники до сих пор содержат погрешности в изложении материла, подборе представленных текстов и иллюстраций, соответствии материалов психофизиологическим особенностям возраста детей», — сказала депутат.

В качестве примера Любовь Духанина привела замечание одной из учительниц начальной школы, обратившейся к ней с жалобой на то, что в учебниках стало много научных терминов, и предлагающей сделать язык учебников более понятным для детей.

«Если в учебниках встречаются серьёзные ошибки, значит, в системе экспертизы учебников есть проблемы», — признала депутат.

По мнению Духаниной, необходимо повышать персональную ответственность и авторов учебников, и экспертов, выдающих заключение о соответствии учебников задачам образования. «Результаты экспертизы должны находиться в открытом доступе, должны быть известны фамилии и должности людей, а также названия организаций, которые проводили экспертизу. Сам текст экспертизы тоже должен размещаться в открытом доступе, — уверена Духанина. — Тогда было бы возможно задать вопросы тому, кто поддержал или не поддержал тот или иной учебник».

Также Любовь Духанина отметила, что в федеральном законе об образовании не закреплено понятие «школьный учебник», не определены принципы и условия его создания, а также не отражено место и роль в образовательном процессе.