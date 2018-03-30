Кафедра Инженерной экологии и охраны труда МЭИ провела ежегодную встречу студентов 2-5 курсов с выпускниками кафедры

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Выпускники не только ответили на многочисленные вопросы о карьерных возможностях, уровне заработной платы и иных преимуществах занимаемых ими должностей, но и на деле показали, что знания и умения, приобретенные в процессе обучения на кафедре, открывают широкие горизонты для реализации своих возможностей в таких областях профессиональной деятельности, как промышленная безопасность и повышение надежности энергетических объектов, охрана труда, экология, — отметили в пресс-службе.

Студентам довелось еще ближе ознакомиться со своей будущей специальностью, своими глазами увидеть масштаб перспектив и уровень востребованности данного направления. В свою очередь, приглашенные специалисты отметили неподдельную заинтересованность и высокий потенциал студентов, а также настроились на дальнейшее плодотворное сотрудничество. (вт)