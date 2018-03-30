Школьники района Сокол успешно выступили на международных гуманитарных чтениях

На текущей неделе в столице прошли V Международные гуманитарные чтения имени Пабло Неруды . Учащиеся школы имени Сервантеса района Сокол по итогам конкурса завоевали три диплома «За глубину исследования», два — «За ораторское искусство» и по одному диплому I и III степени в номинациях «За лучшее владение языком», «За социальную значимость» и «За ораторское искусство».

— Многоголосие Неруды всегда привлекало множество исследователей и любителей поэзии, среди которых и наши ученики, каждый раз принимающие участие в празднике, посвященном чилийскому поэту, — поделились в администрации школы.