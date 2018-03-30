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Школьники района Сокол успешно выступили на международных гуманитарных чтениях
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Школьники района Сокол успешно выступили на международных гуманитарных чтениях 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На текущей неделе в столице прошли V Международные гуманитарные чтения имени Пабло Неруды. Учащиеся школы имени Сервантеса района Сокол по итогам конкурса завоевали три диплома «За глубину исследования», два — «За ораторское искусство» и по одному диплому I и III степени в номинациях «За лучшее владение языком», «За социальную значимость» и «За ораторское искусство».
— Многоголосие Неруды всегда привлекало множество исследователей и любителей поэзии, среди которых и наши ученики, каждый раз принимающие участие в празднике, посвященном чилийскому поэту, — поделились в администрации школы.
Для оценивания работ было создано жюри, в состав которого вошли представители Посольств Чили и Испании, Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, Института Сервантеса и других учебных заведений. (ео)
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