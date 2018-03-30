Школьники Сокола встретились с писательницей Натой Хаммер

В рамках «Недели детской и юношеской книги» писатель Ната Хаммер посетила библиотеку №24 Сокола, рассказав о своей книге «Школа. Точка. Ру». Встречу посвятили, в том числе, трудностям, с которыми сталкиваются подростки в современном мире.

— Будучи мамой троих детей и проработав продолжительное время в школе учителем, автор не понаслышке знает о проблемах подростков в современном обществе, — отметил сотрудник администрации библиотеки.

Как уточнил сотрудник читальни, участники встречи — ученики седьмого и девятого классов — показали, что могут вдумчиво говорить на темы, касающиеся подростковой жизни. (ео)