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Школьники Сокола встретились с писательницей Натой Хаммер
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Школьники Сокола встретились с писательницей Натой Хаммер 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В рамках «Недели детской и юношеской книги» писатель Ната Хаммер посетила библиотеку №24 Сокола, рассказав о своей книге «Школа. Точка. Ру». Встречу посвятили, в том числе, трудностям, с которыми сталкиваются подростки в современном мире.
— Будучи мамой троих детей и проработав продолжительное время в школе учителем, автор не понаслышке знает о проблемах подростков в современном обществе, — отметил сотрудник администрации библиотеки.
Как уточнил сотрудник читальни, участники встречи — ученики седьмого и девятого классов — показали, что могут вдумчиво говорить на темы, касающиеся подростковой жизни. (ео)
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