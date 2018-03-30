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Каникулы в школах Инты продлили
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Каникулы в школах Инты в Коми продлили до 4 апреля 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр города Инта в Коми Лариса Титовец подписала постановление о продлении школьных каникул до 4 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение приняли с целью профилактики заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников.
"Постановляю приостановить учебные занятия с первого по 11 класс во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Инта", с 31 марта 2018 года по 04 апреля 2018 года", — говорится в документе.
Постановление приняли по итогам заседания муниципальной санитарно-противоэпидемиологической комиссии [СПЭК], на которой озвучили, что на текущей неделе каникул наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ОРВИ среди детей.
Комиссия рекомендовала продлить каникулы для закрепления тенденции и исключения дальнейшего распространения заболеваемости.
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