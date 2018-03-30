Ученикам школы №1383 в Восточном Дегунине рассказали о противоракетной обороне

В музее школы № 1383 на Дубнинской прошла встреча учеников восьмого класса с председателем правления «Российского авиафонда» Василием Коровиным. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Василий Коровин не только председатель правления фонда, но и доктор наук, профессор, академик, — рассказал представитель администрации. — Для наших восьмиклассников он провел урок по теме «Ядерная триада России . Противоракетная оборона».

Напоминаем, школа № 1383 находится по адресу улица Дубнинская, дом 7. (мю)