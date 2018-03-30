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Школьникам из Войковского рассказали об опасности употребления психоактивных веществ
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Школьникам из Войковского рассказали об опасности употребления психоактивных веществ 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №2099 на 3-й Радиаторской провели лекцию-беседу по профилактике потребления психоактивных веществ.
— Система профилактики употребления ПАВ в нашем учебном заведении ориентирована на подростков 13 лет и старше. Важнейшим в профилактической работе является обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям, формирование у детей отрицательного отношения к психоактивным веществам и последствиям их употребления, — объяснил один из организаторов мероприятия.
Лекцию провели специалисты комиссии по профилактике Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования столицы. (ео)
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