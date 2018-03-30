Школьникам из Войковского рассказали об опасности употребления психоактивных веществ

В школе №2099 на 3-й Радиаторской провели лекцию-беседу по профилактике потребления психоактивных веществ.

— Система профилактики употребления ПАВ в нашем учебном заведении ориентирована на подростков 13 лет и старше. Важнейшим в профилактической работе является обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям, формирование у детей отрицательного отношения к психоактивным веществам и последствиям их употребления, — объяснил один из организаторов мероприятия.

Лекцию провели специалисты комиссии по профилактике Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования столицы. (ео)