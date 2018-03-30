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Флэшмоб познакомил жителей Войковского с возможностями проекта «Московская электронная школа»
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Флэшмоб познакомил жителей Войковского с возможностями проекта «Московская электронная школа» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Проект «Московская электронная школа», направленный на эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования, организовал флэшмоб «Работа в МЭШ». Участие в нем приняли юные жители Войковского — ученики старших классов школы №201.
— Урок проходил по теме «Цифровая экономика и безопасность» — очень актуальной на сегодняшний день, — отметил сотрудник школы №201.
Как уточнил один из организаторов, участники занятия выразили уверенность в том, что бесперебойное функционирование государственных и частных информационных систем, защищенность персональных данных могут стать залогом стабильного развития экономики и безопасности государства. (ео)
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