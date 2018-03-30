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Орловские предприятия научат успешному экспорту
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Орловские предприятия научат успешному экспорту 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Соглашение о реализации образовательной программы для предприятий региона заключено между Школой экспорта Российского экспортного центра и Орловской областью.
Четырехстороннее соглашение подписали департамент экономического развития Орловской области, Российский экспортный центр, Школа экспорта РЭЦ и Фонд микрофинансирования, сообщает пресс-служба правительства.
Школа экспорта РЭЦ займётся организацией, координацией и методологическим сопровождением образовательной программы для предприятий. Орловская область займется подбором площадки для предоставления образовательных услуг, формированием штата тренеров и привлечением к обучению компаний.
По словам зампреда правительства по инвестициям Сергея Филатова, реализация образовательного проекта РЭЦ в Орловской области станет хорошей возможностью для предприятий малого и среднего бизнеса повысить уровень своей квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности.
В этом году 8 из 11 тем программы семинаров для начинающих экспортеров будут доступны орловским предпринимателям. Пройти очное обучение по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ смогут бизнесмены из 53 регионов России.
Сообщение Орловские предприятия научат успешному экспорту появились сначала на РИА 57.
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