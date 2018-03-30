Орловские предприятия научат успешному экспорту

Соглашение о реализации образовательной программы для предприятий региона заключено между Школой экспорта Российского экспортного центра и Орловской областью

Четырехстороннее соглашение подписали департамент экономического развития Орловской области, Российский экспортный центр, Школа экспорта РЭЦ и Фонд микрофинансирования, сообщает пресс-служба правительства.

Школа экспорта РЭЦ займётся организацией, координацией и методологическим сопровождением образовательной программы для предприятий. Орловская область займется подбором площадки для предоставления образовательных услуг, формированием штата тренеров и привлечением к обучению компаний.

По словам зампреда правительства по инвестициям Сергея Филатова, реализация образовательного проекта РЭЦ в Орловской области станет хорошей возможностью для предприятий малого и среднего бизнеса повысить уровень своей квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности.

В этом году 8 из 11 тем программы семинаров для начинающих экспортеров будут доступны орловским предпринимателям. Пройти очное обучение по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ смогут бизнесмены из 53 регионов России