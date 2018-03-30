Школьники из Печатников посетили ток-шоу в рамках химического фестиваля «Профессиональный выбор в химической отрасли»

В рамках проекта «Профессиональная среда» учащиеся 10 «Б» класса школы №1256, расположенной на территории района Печатники, побывали на ток-шоу в рамках химического фестиваля «Профессиональный выбор в химической отрасли», которое прошло на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, подразделение «Ресурсосберегающие и химические технологии». Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Нам рассказывали о химических отраслях, об институтах, которые с ними сотрудничают, о наших возможностях в этих сферах. После нас разделили на три группы по интересам и отправили в лаборатории проводить опыты. Мы были в группе по «органическому синтезу», где мы проверяли наличие кальция в яблочном соке опытным путем», — приводит официальный портал образовательного учреждения слова ученицы.

Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д. 44. (то)