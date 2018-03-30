В одной из школ Отрадного стартовал проект «Здоровая столица»

В школе № 950 на текущей неделе стартовал социальный проект «Здоровая столица», который посвящен профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, цель проекта заключается в формировании у населения идеологии здорового образа жизни, а также повышении уровня информированности граждан по вопросам наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.

— На семинаре в рамках проекта, который прошел в четверг, 29 марта, воспитателям и помощникам воспитателей был продемонстрирован специально созданный видеоролик, посвященный вопросам профилактики заболеваний, а также интерактивная презентация в формате «вопрос-ответ». Кроме того, они получили буклеты «Хочу жить долго», — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что в конце семинара все желающие смогли измерить уровень своего артериального давления. (вт)