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Школьники Сокольников посетили выставку иллюстраторов детских книг
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Школьники Сокольников посетили выставку иллюстраторов детских книг 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В рамках Недели детской и юношеской книги учащиеся 3 «А» класса «Школы Ломоносова» посетили библиотеку №76 в Сокольниках.
В этот день в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова состоялось открытие выставки художников-иллюстраторов, которые создают свои рисунки специально для детских книжек. Школьники пришли в библиотеку в сопровождении классного руководителя.
В районной библиотеке, расположенной по адресу: ул. Барболина, 6 дети посмотрели иллюстрации Александры Мешковой (автора рисунков к детской книге «Сказки просто так») и Нины Красновой (автора рисунков к книге «По закону джунглей»). После посещения выставки учащиеся «Школы Ломоносова» познакомились с детской писательницей Ириной Черновой. Автор рассказала школьникам, как создавалась ее поветь — сказки для детей «Элефантики. Приключение летающих слоников».
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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