Школьники Сокольников посетили выставку иллюстраторов детских книг

В рамках Недели детской и юношеской книги учащиеся 3 «А» класса «Школы Ломоносова» посетили библиотеку №76 в Сокольниках.

В этот день в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова состоялось открытие выставки художников-иллюстраторов, которые создают свои рисунки специально для детских книжек. Школьники пришли в библиотеку в сопровождении классного руководителя.

В районной библиотеке, расположенной по адресу: ул. Барболина, 6 дети посмотрели иллюстрации Александры Мешковой (автора рисунков к детской книге «Сказки просто так») и Нины Красновой (автора рисунков к книге «По закону джунглей»). После посещения выставки учащиеся «Школы Ломоносова» познакомились с детской писательницей Ириной Черновой . Автор рассказала школьникам, как создавалась ее поветь — сказки для детей «Элефантики. Приключение летающих слоников».

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.