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Студенты и выпускники класса ударных инструментов дадут концерт в институте имени Шнитке
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Студенты и выпускники класса ударных инструментов дадут концерт в институте имени Шнитке 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени Шнитке района Щукино пройдет концерт студентов и выпускников класса ударных инструментов заслуженного работника культуры Людмилы Красильниковой и заслуженного артиста РФ Александра Багирова.
— В концерте примут участие студенты и выпускники колледжа и института. В программе прозвучат оригинальные произведения и переложения для ударных инструментов. Концертмейстер — Ольга Красильникова, — сообщили в пресс-службе института.
Концерт состоится 4 апреля, начало в 18.00. Вход свободный. Напомним, МГИМ имени Шнитке располагается по адресу: ул. Маршала Соколовского, д. 10. (ео)
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