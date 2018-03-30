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В казанских школах могут запретить мобильные телефоны
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В казанских школах могут запретить мобильные телефоны 

Казанский Портал 1 час назад
Министр образования Татарстана Рафис Бурганов против мобильных телефонов в школах. Образовательным учреждениям будет рекомендовано запрещать ученикам пользоваться смартфонами.
«Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя. И дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — приводит слова Бурганова пресс-служба Минобразования республики.
Министр высказался и на тему ЕГЭ. До недавнего времени Бурганов был против этой системы. Однако после того, как он сам сдал единый госэкзамен, его мнение изменилось.
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