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Студенты МАИ побывали в одной из школ Тимирязевского
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Студенты МАИ побывали в одной из школ Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты Московского авиационного института встретились с учащимися расположенной в Тимирязевском районе школы № 1213. Молодые люди рассказали воспитанникам старших классов об условиях поступления в одно из самых престижных высших учебных заведений столицы, а также о перспективах трудоустройства после его окончания. Об этом сообщили в администрации школы.
— Уже в апреле большинство выпускников начинают всерьез задумываться о поступлении в вузы. Наша задача — помочь абитуриентам определиться с выбором учебного заведения, ответить на самые распространенные вопросы, — рассказал один из студентов.
В конце встречи студенты МАИ пригласили старшеклассников в вуз на день открытых дверей. (мю)
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