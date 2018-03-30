Студенты МАИ побывали в одной из школ Тимирязевского

Студенты Московского авиационного института встретились с учащимися расположенной в Тимирязевском районе школы № 1213. Молодые люди рассказали воспитанникам старших классов об условиях поступления в одно из самых престижных высших учебных заведений столицы, а также о перспективах трудоустройства после его окончания. Об этом сообщили в администрации школы.

— Уже в апреле большинство выпускников начинают всерьез задумываться о поступлении в вузы. Наша задача — помочь абитуриентам определиться с выбором учебного заведения, ответить на самые распространенные вопросы, — рассказал один из студентов.

В конце встречи студенты МАИ пригласили старшеклассников в вуз на день открытых дверей. (мю)