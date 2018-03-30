Новое здание гимназии № 1518 построят в Останкинском районе

В Останкинском районе откроют новое здание гимназии № 1518 на 550 учащихся, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев . Оно расположится по адресу: улица Цандера, владение 3.

Существующую постройку снесут, а на ее месте появится четырехэтажное здание с большим спортивным и актовым залами. Школу оснастят современным учебным оборудованием. Кроме того, в новой гимназии установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

Фасады облицуют керамическими панелями. Также предусмотрено витражное остекление. А еще рядом с гимназией оборудуют спортивную площадку.

По словам Андрея Бочкарева, сейчас идут подготовительные работы, ввести здание в эксплуатацию собираются летом следующего года.

«Всего до 2020 года мы планируем построить 76 объектов образования более чем на 32 тысячи мест: это 30 детских садов на 6795 мест, 17 пристроек к школам на 5800 мест, 29 школ на 19 710 мест», — добавил глава Департамента строительства города Москвы.