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Новое здание гимназии № 1518 построят в Останкинском районе
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Новое здание гимназии № 1518 построят в Останкинском районе 

Департамент строительства города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
В Останкинском районе откроют новое здание гимназии № 1518 на 550 учащихся, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Оно расположится по адресу: улица Цандера, владение 3.
Существующую постройку снесут, а на ее месте появится четырехэтажное здание с большим спортивным и актовым залами. Школу оснастят современным учебным оборудованием. Кроме того, в новой гимназии установят лифты, пандусы и тактильные указатели.
Фасады облицуют керамическими панелями. Также предусмотрено витражное остекление. А еще рядом с гимназией оборудуют спортивную площадку.
По словам Андрея Бочкарева, сейчас идут подготовительные работы, ввести здание в эксплуатацию собираются летом следующего года.
«Всего до 2020 года мы планируем построить 76 объектов образования более чем на 32 тысячи мест: это 30 детских садов на 6795 мест, 17 пристроек к школам на 5800 мест, 29 школ на 19 710 мест», — добавил глава Департамента строительства города Москвы.
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