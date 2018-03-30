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До 4 апреля проинспектируют все образовательные учреждения региона
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До 4 апреля проинспектируют все образовательные учреждения региона 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Во всех школах Калининградской области пройдут проверки пожарной безопасности. Инспектировать образовательные учреждения будут до 4 апреля. Также запланированы учения по эвакуации преподавателей и учеников.
Светлана Трусенёва, министра образования Калининградской области:
— Смею уверить, что ни у кого нет предписаний по пожарной безопасности. Каких-то очевидных историй, которые могли бы повлечь за собой какие-то трагические истории, у нас нет. Но, тем не менее, до 4 апреля дано задание всем главам муниципальных образований провести учения, отработать паспорта безопасности, еще раз эту работу провести.
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