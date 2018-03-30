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Творческий конкурс, посвященный композиции, устроили в школе на Большой Академической
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Творческий конкурс, посвященный композиции, устроили в школе на Большой Академической 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Во время изучения предмета «Технология» ученики получают элементарные знания по основам композиции. Композиция — это гармоничное сочетание элементов творческого проекта. Внимание зрителя и понимание им продукта — главная валюта современного общества. Без их достижения обесцениваются любые усилия автора, — отметили в школе.
По условию конкурса, который проводился среди семиклассников, нужно было вписать в круг прямоугольники, квадраты, треугольники или круги, соблюдая ранее изученные законы. Ребята выполняли работы по темам «радость», «грусть» или на свободную тему. (ео)
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