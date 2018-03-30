Столичные школьники досрочно сдали экзамены по иностранным языкам 

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Столичные школьники досрочно сдали устную часть по иностранным языкам. Информацию об этом 29 марта сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
— Известно, что 745 человек проверили свои знания английского языка, 14 — немецкого, 23 — французского и 11 — испанского, — сообщил руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Согласно статистике, в досрочном экзамене поучаствовало 793 столичных выпускника.
При успешной сдаче устной части, каждый школьник сможет набрать 80 баллов.
Отметим, что результаты экзамена ребята получат не позднее 16 апреля.