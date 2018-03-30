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Конкурс чтецов «Не превращай поэзию в оружье…» прошел в Лианозове
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Конкурс чтецов «Не превращай поэзию в оружье…» прошел в Лианозове 

Управа района Лианозово 33 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
В школе №1430 района Лианозово, в рамках конкурсного проекта «Симоновские чтения», прошел конкурс чтецов «Не превращай поэзию в оружье. Она в другом участвует бою…». В конкурсной программе приняли участие 189 учащихся из учебных заведений всех восьми округов Москвы. В качестве почетного гостя присутствовал сын писателя Алексей Симонов.
«Алексей Симонов обратился с приветственным словом к участникам конкурса, рассказал о своем отце и прочел несколько стихотворений Константина Симонова. До конца марта продолжается прием творческих работ, буктрейлеров и видеороликов с инсценированной песней. Торжественная церемония награждения победителей и участников состоится 18 апреля», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)
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