Конкурс чтецов «Не превращай поэзию в оружье…» прошел в Лианозове 

В школе №1430 района Лианозово, в рамках конкурсного проекта «Симоновские чтения», прошел конкурс чтецов «Не превращай поэзию в оружье. Она в другом участвует бою…». В конкурсной программе приняли участие 189 учащихся из учебных заведений всех восьми округов Москвы. В качестве почетного гостя присутствовал сын писателя Алексей Симонов.
«Алексей Симонов обратился с приветственным словом к участникам конкурса, рассказал о своем отце и прочел несколько стихотворений Константина Симонова. До конца марта продолжается прием творческих работ, буктрейлеров и видеороликов с инсценированной песней. Торжественная церемония награждения победителей и участников состоится 18 апреля», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)