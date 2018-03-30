Команда волонтеров школы №1547 помогла в проведении фестиваля «ПРОФИфест»

Стало традиционным участие команды волонтеров школы №1547 в организации и проведении городских социально значимых мероприятий. Одним из таких мероприятий является проект Департамента образования г. Москвы «Профсреда», в рамках которого проводятся профориентационные квесты «ПРОФИфест».

— В марте школьники помогали в организации и проведении фестиваля ПРОФИфест. Идея заключается в погружении и знакомстве с профессиями и компетенциями будущего (SoftSkills и FutureSkills), через серию мастер-классов по направлениям проекта «Профессиональная среда», — отметили в школе.

Работа волонтеров заключалась в том, чтобы помочь школьникам в построении своего индивидуального профессионального маршрута, через общее знакомство с профессиями будущего в рамках выбранного направления и выполнения практических заданий. (то)