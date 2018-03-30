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Команда волонтеров школы №1547 помогла в проведении фестиваля «ПРОФИфест»
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Команда волонтеров школы №1547 помогла в проведении фестиваля «ПРОФИфест» 

Управа района Марьино 41 минуту назад
Фото: Новые печатники
Стало традиционным участие команды волонтеров школы №1547 в организации и проведении городских социально значимых мероприятий. Одним из таких мероприятий является проект Департамента образования г. Москвы «Профсреда», в рамках которого проводятся профориентационные квесты «ПРОФИфест».
— В марте школьники помогали в организации и проведении фестиваля ПРОФИфест. Идея заключается в погружении и знакомстве с профессиями и компетенциями будущего (SoftSkills и FutureSkills), через серию мастер-классов по направлениям проекта «Профессиональная среда», — отметили в школе.
Работа волонтеров заключалась в том, чтобы помочь школьникам в построении своего индивидуального профессионального маршрута, через общее знакомство с профессиями будущего в рамках выбранного направления и выполнения практических заданий. (то)
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