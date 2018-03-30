Ещё
«Окно в мир ребенка» открыли педагоги школы в Путевом проезде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Окно в мир ребенка» открыли педагоги школы в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 49 минут назад
Фото: Новые печатники
На прошлой неделе в школе №305 Алтуфьевского района состоялась встреча из цикла педагогических гостиных «Окно в мир ребенка». Во встрече приняли участие учитель-логопед и педагог-психолог. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Специалистами корпуса были предложены темы для дискуссий: «Профилактика дисграфии у дошкольников» и «Сиблинги. Особенности взаимоотношений в семьях с несколькими детьми», — уточняется в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10а. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Неделя иностранного языка стартовала в школе на Костромской Квест-игра «Спасаем праздник» прошла в школе Алтуфьева Фольклорный праздник прошел в подготовительной группе школы в Путевом проезде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена522
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»176
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию610
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги132
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение