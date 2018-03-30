«Окно в мир ребенка» открыли педагоги школы в Путевом проезде

На прошлой неделе в школе №305 Алтуфьевского района состоялась встреча из цикла педагогических гостиных «Окно в мир ребенка». Во встрече приняли участие учитель-логопед и педагог-психолог. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Специалистами корпуса были предложены темы для дискуссий: «Профилактика дисграфии у дошкольников» и «Сиблинги. Особенности взаимоотношений в семьях с несколькими детьми», — уточняется в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10а. (вт)